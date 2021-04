Le comportement au volant des Français s'est amélioré en 2020

En 2020, le nombre de personnes mortes dans des accidents de la route a fortement baissé sur un an. Une amélioration de la sécurité routière sous l'effet de la baisse du trafic routier, limité par les restrictions de déplacements. Selon le 17e baromètre Axa Prévention, cette diminution du nombre d'accidents est aussi à mettre au crédit d'un meilleur comportement des Français au volant.

Les Français conduisent un peu moins mal

Les personnes interrogées admettent toujours des incartades aux règles de la circulation, mais elles sont un peu moins nombreuses qu'avant. 74% des Français admettent rouler à 10 à 20 km/h au dessus des limitations de vitesse mais ils étaient 81 % un an plus tôt. Même tendance pour le respect des feux. Une majorité de conducteurs ne s'arrête toujours pas quand il est orange (65 %), mais on avance aussi sur ce point (71 % en 2019). Pour les dépassements, nous ne sommes plus que 34% à oublier le clignotant, contre 41 % en 2019.

De dangereuses habitudes

En revanche, s'il y a vraiment une pratique dangereuse sur laquelle on ne progresse pas, c'est l'utilisation du téléphone portable. Sept conducteurs sur dix le regardent au volant, ce qui multiplie par trois leur risque d'avoir un accident. Enfin les nouvelles manières de se déplacer, surtout en ville, posent parfois problème. Le mauvais élève c'est la trottinette électrique, dont les usagers sont 40% à ne pas connaitre les règles d'utilisation, et dont un sur deux avoue avoir déjà piloté en ayant consommé plus de deux verres d'alcool.