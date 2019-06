Le concessionnaire de la RCEA enfin désigné: ce sera APRR

Le gouvernement a annoncé ce jeudi le nom du concessionnaire autoroutier qui sera chargé de mettre la RCEA en 2x2 voies pour en faire l'A79. Le groupement composé par Eiffage et APRR a été retenu pour être le "concessionnaire pressenti unique".

Allier, France

Il ne restait plus que deux groupements en compétition, sur les cinq qui avaient déposé une offre pour ce projet. Le gouvernement avait demandé aux deux meilleurs groupements candidats de préciser et d'améliorer leur offre. Ils ont remis leur dossier le 7 mars dernier et le ministère des transports, par le biais d'un communiqué signé par Elisabeth Borne, a annoncé ce jeudi que le groupement Eiffage - APRR avait été retenu.

Un choix "logique"; APRR est la seule société d'autoroute présente dans l'Allier, concessionnaire de l'A71 et de l'A719, l'autoroute Gannat - Vichy. Et surtout, APRR réalise en ce moment les travaux de mise à 2x2 de voies de la RCEA sur quatre kilomètres à hauteur de Montmarault ainsi que le raccordement entre les deux autoroutes, un chantier très spectaculaire. Il y aura donc une continuité avec les 92 kilomètres de cette future A79.

Le projet de concession et les barrières de péage - Dossier de déclaration d'utilité publique

Fin des travaux en 2022?

Eiffage sera chargée des travaux et sa filiale APRR de l'exploitation de l'autoroute. Le contrat de concession n'a pas encore été signé. Il doit d'abord être soumis au double avis de l'ARAFER (Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières) et du Conseil d'Etat. Le contrat devrait être bouclé en fin d'année.

Mais devant l'urgence de réaliser les travaux, le communiqué d'Elisabeth Borne précise que Eiffage et APRR peuvent anticiper certaines procédures administratives, en particulier la phase de concertation. Enfin dernière précision, la concession ne donnera pas lieu au versement de subvention d'équilibre de la part de l'Etat, afin de compenser un éventuel déficit.

Reste maintenant à connaître certains détails de cette future concession, par exemple si le pont sur l'Allier, qui commence à accuser son âge, sera remplacé ou non. Il manque aussi la date de fin des travaux. Aucune échéance n'est indiquée mais il ne faut pas espérer une RCEA à 2x2 voies avant 2022. La fin d'une longue attente et surtout une sécurité accrue pour les 15.000 véhicules (dont 40% de camions) qui empruntent chaque jour cette route.