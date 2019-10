Le Conseil d'Etat valide la privatisation de l'aéroport Toulouse-Blagnac

Toulouse, France

C'est un épisode de plus dans le feuilleton de la privatisation de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Dans une décision publiée ce mercredi, le Conseil d'Etat indique qu'il "rejette les recours contre la décision sélectionnant l’acquéreur des parts détenues par l’État".

En clair, les opposants à la privatisation avaient lancé une procédure, où ils mettaient en doute le choix du Consortium Symbiose (Casil Europe) pour reprendre la gestion du site. La cour administrative d’appel de Paris était allé dans leur sens, le 16 avril dernier, et avait annulé la décision sélectionnant l’acquéreur.

Mais ce mercredi, le Conseil d'Etat casse cet arrêt du 16 avril, et estime "que la décision de sélection de l’acquéreur a été prise à l’issue d’une procédure régulière". Et que cette procédure "a respecté les règles définies par le cahier des charges". En 2014, le gouvernement avait choisi le consortium chinois Symbiose (et sa filiale Casil Europe), et avait vendu 49,9% des parts publiques pour environ 300 millions d'euros.

Pour la juridiction, "le choix du Consortium Symbiose comme acquéreur de la participation en cause n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Les arguments soulevés par les requérants ne sont en effet pas de nature à remettre en cause le choix des ministres".

Cette décision du Conseil d'Etat permet de relancer la revente de ces 49,9 % des parts. Casil Europe avait annoncé son intention de les céder au groupe français Eiffage. Le processus était gelé dans l'attente de la décision de justice.