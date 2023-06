Le Conseil de Paris cible les grosses voitures, elles vont payer plus cher le stationnement dans la capitale

Les voitures les plus lourdes et au plus gros gabarit vont devoir payer plus cher pour se garer dans la capitale en 2024. Le Conseil de Paris a voté une réglementation en ce sens ce jeudi soir.

Les SUV représentent près de 40% des véhicules neufs achetés. Ici, un SUV dans les rues de Paris, 18 mai 2021. © Radio France - Aurélien Accart Les élus écologistes parisiens ont crié victoire jeudi 8 juin. Le Conseil de Paris, pour sa quatrième journée de séance, a voté leur vœu visant à évaluer le tarif du stationnement dans la capitale en fonction du gabarit et de la motorisation de la voiture. Ce sont notamment les SUV (de l'anglais sport utility vehicle), jugés très lourds, encombrants et donc polluants, qui sont visés par la municipalité. Cette tarification du stationnement en fonction du véhicule n'est pas nouvelle. Lyon l'a adoptée en mai dernier , Grenoble y réfléchit sérieusement. Dans son texte, le groupe écologiste de Paris tient à rappeler que "59% des particules fines émises par les véhicules routiers récents ne proviennent plus du pot d'échappement, mais de l'abrasion des pneus, de la chaussée et des freins selon une étude de 2022 de l'ADEME". Les élus estiment donc "qu'il est donc indispensable d'associer à l'électrification du parc d'autres actions, dont l'allègement des véhicules". Application de la nouvelle tarification en 2024 À partir du 1er janvier 2024, la tarification du stationnement va donc devenir progressive. Entreront en compte plusieurs facteurs : la durée du stationnement

la motorisation du véhicule

la taille du véhicule

le poids du véhicule En revanche, un "tarif solidaire" sera dédié aux familles modestes et aux familles nombreuses.