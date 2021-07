Le Conseil départemental de la Corrèze en colère après les bouchons sur l'A20 causés par des travaux

Le département de la Corrèze pousse un coup de gueule. Si les "bouchons monstres" attendus par les autorités n'ont pas eu lieu, il y a, quand même, eu 5 kilomètres de ralentissement en moyenne au sud de Brive sur l'A20 ce samedi 10 juillet. Des ralentissement causés par des travaux de sécurisation de la Direction interdépartementale des routes de Brive Centre ouest (DIRCO) au niveau des falaises de Puyjarriges, au sud de Brive. Seulement une voie était disponible dans les deux sens de circulation.

Dans un communiqué, le Conseil départemental s'insurge contre ces travaux. "Être célèbre pour ce qu’on réalise au détriment de la qualité des infrastructures corréziennes empruntées par de nombreux automobilistes est déplorable."

Ces travaux durent depuis de longs mois et devaient prendre fin avant le début de la saison estivale mais les aléas climatiques ont rendu la zone très dangereuse. Il y a un risque d'effondrement de rochers sur l'autoroute. La DIRCO, qui dépend de l'Etat, a donc décidé de poursuivre les travaux durant les mois de juillet et août entre les échangeurs 51 (Brive-centre) et 52 (Noailles).

Un appel lancé au ministre délégué aux transports

La collectivité rappelle aussi la promesse faite dans le journal Le Populaire par le directeur adjoint de la DIRCO Hervé Mayet, en octobre dernier : "Nous n’effectuons aucun gros chantier sur la chaussée en juillet et en août, car c’est la période où la circulation est la plus dense. Si un chantier n’est pas terminé fin juin, nous le faisons se poursuivre tout début juillet, mais pas au-delà". Hervé Mayet avait aussi rappelé que la DIRCO se devait d'intervenir en cas d'urgence, ce qui, dans le cas présent, avec ce risque d'effondrement de rochers, est le cas.

Dans ce communiqué, Pascal Coste en appelle aussi à Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports. Le président du département lui demande "de se saisir immédiatement de cette situation et de la rétablir".