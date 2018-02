Bergerac, France

Ce n'est pas encore tout à fait officiel, mais le conseil départemental de la Gironde devrait annoncer ce lundi qu'il va mettre la main à la poche.

Et cela pour aider à financer la rénovation de la ligne TER Bergerac/ Libourne. Il y a une semaine (jeudi 8 février), le préfet de région, alors en visite en Périgord, avait érigé cette rénovation de ligne SNCF en priorité régionale.

Pour lui, le projet était bien engagé à une condition près : que le conseil départemental girondin s'engage lui aussi. Jusque là toutes les collectivités sur le tracé avaient dit oui pour mettre la main à la poche sauf l'assemblée girondine.

Un TER Aquitaine - illustration © Radio France - Radio France

Les agglomérations du secteur, mais aussi le conseil départemental de la Dordogne étaient d'accord pour donner plus de 6 millions et demi d'euros sur les plus de 80 nécessaires. Et cela même s'il s'agit d'un financement hors des compétences habituelles du département, comme le notait Germinal Peiro, le président PS du département de la Dordogne.

Le reste étant financé par la région Nouvelle Aquitaine, l'Etat et la SNCF. L'enjeu, c'était de parvenir à convaincre tous les financeurs de payer et de mettre l'argent sur la table dès le mois de mars. Car le train spécial mis à disposition pour régénérer la voix est disponible à partir du mois d'avril.

Une conférence de presse lundi à Sainte Foy la Grande

Selon Michel Delpon, le député La République en Marche du bergeracois, le préfet de région aurait confirmé l'accord des autorités girondines pour mettre la main à la poche. Même si le président girondin Jean-Luc Gleyze, n'a pas encore fait d'annonces officielles. Mais cela devrait être chose faite lundi. Et cela porterait l’enveloppe des collectivités autour de 7 millions et demi d'euros.

Car ce lundi le conseil départemental de Gironde organise une conférence de presse du côté de la gare de Sainte Foy la Grande pour parler "ferroviaire" et promet "une vraie annonce". Sans doute pour confirmer le financement. Ce qui serait une bonne nouvelle pour la Dordogne quelques jours après la publication du rapport Spinetta sur l'avenir de la SNCF qui demande la fermeture des petites lignes TER et qui pourrait priver le Périgord, à terme, et si on l'applique à la lettre, de toutes ses liaisons ferroviaires.