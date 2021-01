Le Conseil départemental du Doubs achète 200 vélos électriques pour ses employés

Pour inciter un employé à choisir le vélo plutôt que la voiture pour se rendre au travail, autant lui fournir… un vélo. C'est le pari du Conseil départemental du Doubs, qui prévoit d'acheter 200 vélos à assistance électrique pour ses agents d'ici fin 2022. Pour l'instant, 125 employés se sont portés volontaires pour recevoir un vélo. Une première série de 25 vélos ont été livrés ce jeudi, et remis officiellement aux agents.

Pour la santé et l'écologie

L'objectif de cette opération est de favoriser la pratique du vélo, et donc l'activité physique : "C'est une promotion de santé" confie la présidente du Conseil départemental du Doubs, Christine Bouquin. Cette action s'inscrit aussi dans une démarche écologique : réduire l'utilisation de la voiture et donc les émissions de gaz à effet de serre. Les agents pourront aussi se servir de ces vélos dans leur vie personnelle et leurs loisirs.

Le Conseil départemental va aménager des garages à vélos ainsi que des espaces pour recharger les batteries et ranger les équipements. Pour l'entretien, la collectivité souhaite privilégier les entreprises d'insertion.

Un plan vélo à 32,4 millions d'euros

Le budget de cette opération s'élève à 360.000 euros et s'inscrit dans la nouvelle politique cyclable du Département. Ce "plan vélo" à 32,4 millions d'euros sur six ans prévoit aussi le développement de l'Eurovéloroute, l'aménagement de pistes cyclables dans les communautés de communes et des passerelles cyclables avec la Suisse.

Christine Bouquin, présidente du Département du Doubs sur un vélo électrique. © Radio France - Marie-Coralie Fournier