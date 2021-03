PHOTO : le conseil départemental du Vaucluse rénove la route des gorges de la Nesque

Entre Sault et Villes-sur-Auzon cette route touristique avait besoin d'être remise en état. En particulier une portion où le remblai s'affaisse. La première phase de ce chantier sera menée jusqu'à la fin mai et pendant les travaux la circulation sera interdite pendant la semaine.

La route de la Nesque coupée pour cause de travaux.

Ce chantier se fera en deux phases. La première jusqu'en mai permettra de conforter le remblai défaillant et d'attaquer le remplacement de l'enrobé. La deuxième phase l'hiver prochain, ou peut-être en 2022, permettra de terminer l'enrobé et les aménagements qui rendront cet itinéraire encore plus séduisant. Le belvédère de Castelaras par exemple va être réaménagé.

Route coupée en semaine

Pour mener à bien ces travaux il va falloir couper la route, mais cet itinéraire très touristique pourra être utilisé les fins de semaine, Les nombreux cyclistes qui l'affrontent pourront quand même l'emprunter les fins de semaine. Les autres usagers aussi. Le hameau de La Lauze restera accessible lui en permanence.

Mettre en valeur un bijou méconnu du Vaucluse

Le coût de ces deux phases de chantier s'élève à 1,2 million d'euros, entièrement pris en charge par le conseil départemental. L'enjeu de cet investissement est double, d'une part il concerne la sécurité de ceux qui circulent sur la route, d'autre part il permettra d'améliorer l'attrait touristique de ce bijou du Vaucluse dont des panneaux sur l'autoroute devraient révéler l'existence aux vacanciers.

Présentation des travaux dans la Nesque par Jean-Luc Dussi chef du bureau ouvrage d'art du conseil départemental. © Radio France - Jean-Pierre Burlet