Cardesse, France

Près de 300 camions empruntent chaque jour la départementale 9 entre Oloron et Monein. L'année dernière, 13 d'entre eux ont terminé leur route dans le fossé. Dernier accident en date : mardi, un camion espagnol s'est couché, sur l'étroite route juste après le village de Cardesse. Les élus locaux ont interpellé le département, qui envisage d'interdire la circulation des poids-lourds sur cette route.

à lire Encore un accident de camion sur la route entre Monein et Oloron

André Arribes, délégué à la mobilité, aux transports et aux infrastructures au Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a convoqué en urgence les maires des communes concernées. Une réunion est prévue vendredi matin. "On ne peut plus accepter cette situation. Cette route n'est pas adapté aux poids-lourds" explique André Arribes.

S'il faut aller jusqu'à une interdiction totale de la circulation des poids-lourds sur la départementale 9 on est prêt à le faire. — André Arribes

Les transporteurs routiers empruntent cette route car c'est un raccourci entre le bassin de Lacq et le Somport. Mais les maires des communes traversées et les habitants en ont ras-le-bol de voir circuler un trafic international sur une si petite départementale. "On tolérait que les camions empruntent cette route car des transporteurs locaux passaient également par là, mais on est aujourd'hui face à un trafic routier international, ça ne peut plus durer" prévient André Arribes. En interdisant la D9 au poids-lourds, le Conseil départemental veut obliger les camions à emprunter la route nationale entre Oloron et Pau.