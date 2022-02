Le contournement de Gimont, dans le Gers, inauguré ce lundi

C'est un petit tronçon routier qui va changer le quotidien de beaucoup de Gersois : le contournement de Gimont. Il sera inauguré ce lundi après-midi par le Premier ministre Jean Castex. Un projet qui s'est fait désirer : il était dans les cartons depuis plus de 30 ans.

« C’est très, très bruyant »

Ce contournement est une portion de route 9,5 km sur 2x2 voies. Il va permettre de désengorger le centre de Gimont : la Nationale 124 passe au beau milieu de la commune. Chaque jour, jusqu’à présent, entre 8000 et 10.000 véhicules l’empruntaient pour traverser ce bourg de 3100 habitants.

Gimont sera donc plus calme, moins polluée. Et il était temps pour Eliette qui habite juste à côté : « C’est très, très bruyant. Jour et nuit. On peut difficilement marcher à pied en centre-ville : il n'y a pas de chemin tranquille. Du coup, on est très contents que cette déviation arrive. »

Cinq minutes en moins sur un trajet Gimont-Toulouse

Ce contournement va aussi permettre de gagner du temps sur le trajet entre Auch et Toulouse, pour le plus grand plaisir de Nicolas : « Je viens de Toulouse et je dois souvent traverser Gimont pour aller voir mes parents, c'est souvent ‘bouché de chez bouché’ avec les deux feux qu’il y a en plein milieu de la ville. Je pense qu’avec le contournement je pourrais gagner dix minutes, voire un quart d'heure. »

Nicolas traverse régulièrement Gimont pour aller voir ses parents © Radio France - Claudia Calmel

Selon les prévisions, les automobilistes devraient raccourcir leur trajet d’au moins cinq minutes entre Gimont et Toulouse.

La fin de la clientèle de passage ?

Mais certains commerçants redoutent une perte de clientèle, comme Axel, antiquaire en centre-ville : « Ca va être beaucoup plus compliqué pour nous qui avons aussi une clientèle de passage : Gimont bénéficiait justement de l'axe Toulouse-Auch, certains clients s’arrêtaient sur un coup de tête. Ce contournement, c’est une super idée pour le mieux-vivre. Mais pour les commerces, ça va mettre énormément de temps à repartir : il va falloir se réinventer. »

Axel, antiquaire à Gimont, redoute une baisse de son chiffre d’affaires © Radio France - Claudia Calmel

Des nouveaux habitants dans les années à venir

Mais Franck Villeneuve, le Maire de Gimont, se veut rassurant : "Il faut s'attendre à une baisse d'activité pendant quelques mois. Mais bientôt, quand la circulation sera plus facile, les habitants des communes alentours reviendront. Ca va lançer une dynamique. Ce flux continu de véhicules amenait énormément de nuisances sonores, de pollution et nous avions une ville qui était partagée en deux par la Nationale 124. Avec ce contournement, cette frontière va tomber. Mais il va aussi nous faire gagner des habitants : environ _1500 personnes dans les vingt ans à venir_, selon les chiffres qui nous sont parvenus. On le ressent déjà avec ma pression des promoteurs qui achètent énormément de terrains et avec des demandes de permis de construire. Gimont va vraiment devenir une ville où il fait bon vivre. Il faut donc qu’il faut qu’on s’organise pour recevoir cet afflux de population."

Franck Villeneuve, le maire de Gimont, devant le contournement © Radio France - Claudia Calmel

Les agent immobiliers se frottent les mains

Une tendance confirmée par les agents immobiliers, comme Nathalie Balzac, directrice de l'agence Human Immobilier de Gimont : "L’annonce de ce contournement a eu _un impact sur les intentions d'achat dans le secteur_, notamment de gens de l’agglomération toulousaine, de gens qui travaillent à Airbus et qui veulent avoir un accès direct à Toulouse. Combiné à l'effet Covid, ça a boosté les ventes. Depuis un an et demi, le marché se porte très bien. Tout se vend à Gimont ! Il y a des habitants, les maisons se rénovent. C'est très porteur."

Nathalie Balzac, la directrice de l’agence Human Immobilier de Gimont © Radio France - Claudia Calmel

La prochaine étape des grands aménagements routiers du Gers sera le chantier de la 2x2 voies entre Gimont et l'Isle Jourdain. Les travaux pourraient commencer dès l'an prochain.