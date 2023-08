Le Contournement Nord-Est de Metz à 2x3 voies a été inauguré ce jeudi 31 août

Depuis le mois de juillet, les automobilistes qui empruntent une partie de l'autoroute A4 ont la possibilité de rouler sur une troisième voie. Ce jeudi 31 août, le chantier, désormais terminé, a été officiellement inauguré sur la commune d'Hauconcourt, au pied de cette autoroute.

ⓘ Publicité

Assurer la sécurité des usagers

L'objectif numéro 1 des travaux menés par le groupe SANEF était de pouvoir fluidifier la circulation et **d'assurer la sécurité des usagers. En effet, chaque jour, 55 000 personnes en moyenne empruntent cette section de l'A4 comprise entre les échangeurs A4/A31 Croix de Hauconcourt et A4/A315 Mey. François Cornier, directeur de la construction du Groupe SANEF, note déjà des améliorations : "on voit une nette différence dans la facilité de circulation. Aujourd'hui quand il y a un accident, on peut continuer à circuler correctement".

Une autoroute respectueuse de l'environnement

L'autoroute date des années 70. C'est pour cette raison que les travaux ont aussi permis de la moderniser et de faire en sorte qu'elle soit plus respectueuse de l'environnement. "Concrètement, on a crée sept bassins, qui récupèrent l'eau qui tombe sur l'autoroute et qui la traite avant qu'elle soit rejetée dans la nature", affirme François Cornier. La protection de l'environnement, une priorité rappelée par Laurent Touvet, préfet de la Moselle : "on ne construit plus les autoroutes comme on le faisait il y a 50 ans. Maintenant, il faut être attentif à ce que la route s'intègre dans le paysage et respecte la biodiversité et les sols".

Au total, 75 millions d'euros ont été investis par la SANEF sur ce tronçon de 11 kilomètres.