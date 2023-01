"Le contournement ouest de Montpellier se fera et sans péage" Michaël Delafosse

Le Contournement Ouest de Montpellier se fera quoiqu'il arrive "! Le maire et président de la Métropole de Montpellier Michaël Delafosse a réagit ce mardi après la décision du conseil d'état d'annuler le mode de financement retenu pour cette rocade de 6km qui doit relier l'A 750 à l'A 709

ⓘ Publicité

Le projet doit être financé par Vinci Autoroute qui en sera le concessionnaire. Vinci avait prévu d'augmenter les péages sur tout le réseau français pour dégager le budget. Le conseil d'Etat a estimé que ce n'était pas aux automobilistes qui n'empruntent pas cette rocade de payer pour le Contournement.

L'Etat, la Métropole de Montpellier, et Vinci Autoroute penchent donc sur d'autres modes de financement.

Quoiqu'il en soit, cette rocade se fera sans péage spécifique et sans faire payer les collectivités locales.

"C'est souvent la France des procédures qui retarde le France des projets"

"L'engagement de l'État était d'avoir une infrastructure sans péage. Il faut donc faire contribuer un certain nombre de péages dans une zone géographique qui est de 200 ou 300 kilomètres pour financer cette rocade qui servira certes à une partie des habitants de la Métropole, mais aussi à tous ceux qui descendent de l'A75, Clermont-Ferrand, viaduc de Millau pour rejoindre l'A 709." explique Michaël Delafosse. "L'engagement qui est le nôtre, c'est qu'il n'y ait pas de financement des collectivités locales parce que c'est un bout du réseau national autoroutier et donc nous allons travailler et surmonter ce qui est une péripétie juridique. C'est souvent la France des procédures qui retarde la France des projets. Mais nous sommes résolus à ce que le projet du contournement ouest soit réalisé. Il est très important pour le territoire.

loading

Car pour le président de la Métropole de Montpellier, ce projet de rocade est indispensable. "Cette infrastructure est attendue par tous ceux et toutes celles qui sont prisonniers dans l'embouteillage du rond point de Chez Paulette. Si on veut que les habitants de Figuerolles, la Martelle, Celleneuve à Montpellier, ceux des quatre boulevards voient le trafic de transit sortir, il faut bien que notre métropole possède cette rocade qui servira le réseau national A 75 / A 709 , mais aussi les enjeux locaux. Le contournement Ouest, nous allons le réaliser."

loading

"Un projet d'un autre temps"

Du côté de l'opposition municipale, on ne se fait guerre d'illusion sur le fait que la rocade se fera même si on aurait aimé qu'on profite de la décision du conseil d'Etat pour remettre tout le projet à plat. "Le problème, ce n'est pas tant le financement de ce projet mais est-ce que ce projet est utile ? On fait croire aujourd'hui aux habitants de la Métropole que ce projet va permettre de mettre fin aux bouchons. Ce n'est clairement pas le cas. Il faut aujourd'hui poser sur la table un vrai débat sur les autres alternatives à ce projet*, développer les alternatives à la voiture, les trains du quotidien, relancer un TER métropolitain dans notre Métropole. Il faut développer les transports en commun, le tram au delà de la périphérie. Pour ça, il faut de l'argent public et non, au contraire, il faut mettre fin à ces projets d'un autre temps."* explique Alenka Doulain, leader de l'opposition municipale à Montpellier

loading