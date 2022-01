Le Contournement Ouest de Montpellier sera financé à 100% par Vinci Autoroutes

Michaël Delafosse, le maire et président de la Métropole de Montpellier parle "d'une avancée historique". "qui marque le véritable coup d’envoi de la réalisation concrète de ce projet."

Le Premier ministre Jean Castex, en visite dans la ville en novembre 2021, souhaitait que les sociétés d'autoroutes prennent en charge les travaux du Contournement ouest de Montpellier. Le Conseil d'État a validé ce jeudi 20 janvier cette proposition. C'est donc Vinci qui financera à 100% le COM. Ce tronçon de 6 km qui doit relier d'ici 2030 l'A75 via l' A750 à partir de Juvignac à l'A9 via l'A709 à Saint-Jean-de-Védas.

"Cela signifie très concrètement que sa construction n’impactera aucunement les finances publiques et que son utilisation sera gratuite pour les usagers", a réagi Michaël Delafosse.