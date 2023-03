Le contournement Ouest "officieux" de Cherbourg, coupé pour sécuriser un chantier

Des voitures qui frôlent les engins de chantier, des motards qui passent de l'autre côté des barrières, des accrochages... Le premier mois de chantier a été périlleux pour les ouvriers qui travaillent actuellement à la réalisation de trottoirs le long de la route départementale dite de "La Longue chasse", dans la traversée de la commune d'Hardinvast, au sud de Cherbourg-en-Cotentin.

ⓘ Publicité

"Cette route, c'est un peu le contournement Ouest de Cherbourg dans l'attente d'un futur vrai contournement", résume Guy Amiot, le maire d'Hardinvast. Et de fait, ce sont chaque jour quelque 6000 véhicules qui empruntent cette route de campagne qui fait la jonction entre le rond-point de Martinvast, aux portes d'Octeville, et la RN 13 au niveau de la zone commerciale de la Glacerie.

Matin et soir, la route reste ouverte à tous

Le problème, c'est que cet itinéraire n'a pas les caractéristiques adaptées pour accueillir un tel trafic. Encore moins lorsque des travaux ont lieu, comme depuis la fin janvier, pour réaliser des trottoirs et sécuriser plusieurs centaines de mètres de ce tronçon. Malgré les feux tricolores de chantier mis en oeuvre, les ouvriers ont été victimes de nombreuses incivilités et comportements dangereux d'automobilistes. Vendredi dernier, après de nouveaux excès, le département et la mairie ont décidé d'agir. Une réunion en début de semaine a abouti à la décision de fermer la route en journée, entre 8H30 et 16H30.

Ces horaires correspondent à l'amplitude de travail des ouvriers sur le site. "Ils permettent tout de même de laisser passer les voitures le matin à l'occasion des trajets domicile-travail, et le soir, pour le retour à la maison", souligne Guy Amiot. Dans la journée, seuls les riverains et les services de secours sont autorisés à utiliser le secteur barré. Sur le terrain, les ouvriers sont satisfaits et ne craignent plus pour leur sécurité. "On se croirait revenu au temps du confinement", sourit un riverain avant d'ajouter : "on entend à nouveau les oiseaux".

La restriction de circulation sur la route de "la Longue chasse" devrait durer jusqu'à la fin avril.