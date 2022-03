Le contournement routier de Montsûrs en bonne voie, les opposants au projet ne baissent pas les bras

La déviation de Montsûrs est en bonne voie. Dans les Coëvrons, des habitants de Neau et de Brée, qui se mobilisent contre ce projet, ont été déboutés par le tribunal administratif de Nantes. Ils réclamaient l'annulation de la déclaration d'utilité publique. Ils envisagent de faire appel.

Ce contournement a pour but de supprimer les passages à niveau dans les deux villages, jugés dangereux. Ridicule et absurde estime Jean Marc de la Fonchais, le président d'une association de riverains en colère : "les juges se sont basés sur les problèmes de sécurité des passages à niveau mais ils n'ont pas pris en compte qu'il n'y a plus de TGV sur la ligne. Il y a 10 trains qui passent par jour à tout casse. Le projet pouvait se comprendre quand il n'y avait pas encore la ligne à grande vitesse entre Paris et Rennes mais maintenant c'est absurde".

Ces riverains dénoncent aussi une véritable catastrophe écologique : 60 hectares de sols seront artificialisés, en pleine zone Natura 2000. Les opposants au projet ne baissent pas les bras. Une réunion publique se déroulera à Brée le vendredi 18 mars pour continuer le combat.