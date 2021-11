Le contournement sud d'Auxerre va enfin voir le jour

On connait désormais le plan de financement du contournement Sud d'Auxerre. Lors de sa visite dans l'Yonne, le 24 septembre dernier, Jean Castex avait annoncé que l'État allait participer financièrement au contournement sud d'Auxerre. On sait désormais que l'État va donner 34 millions et demi, la région Bourgogne-Franche-Comté participera à hauteur de 25 millions, le Conseil Départemental 34 millions, la communauté d'agglomération de l'Auxerrois 22millions et demi et la ville d'Auxerre 13 millions d'euros. Le coût total est estimé à 129 millions d'euros.

Les travaux pour réaliser les dix kilomètres de déviation pourraient débuter au printemps 2023 pour une mise en service en 2026. De quoi réjouir les auxerrois qui habitent le long des boulevards empruntés par de nombreux camions et voitures. Un collectif de riverains s'est même constitué l'Association des Riverains du Triangle Infernal pour dénoncer la pollution sonore du trafic.

Des archéologues de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ont déjà réalisé cet été des fouilles sur les quatre kilomètres de tracé de la future déviation, entre la N151 et la D965, à la charge du Département.