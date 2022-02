A Gimont, Jean Castex inaugure le contournement "essentiel" pour les Gersois, selon leur député

Un petit tronçon de moins de dix kilomètres de long en deux fois deux voies qui va changer la vie de beaucoup de Gersois. Pour en parler ce matin, le député LREM de la première circonscription du Gers est notre invité ce matin. Jean-René Cazeneuve accompagnera le Premier ministre lors de cette inauguration, ce lundi 14 février.

Ca fait 25 ans qu'on attend ce tronçon à Gimont. Pourquoi ça a été aussi long ?

Oui, ça a été aussi long parce qu'il y a des projets comme ça partout en France. Et puis, je crois que les députés et les territoires sont d'une certaine manière en concurrence. Je crois que c'est grâce à l'engagement de Jean Castex, mais aussi d'Édouard Philippe et d'un certain nombre d'élus locaux, dont moi... J'ai pris ce dossier à bras le corps dès mon élection. Et depuis, il ne s'est pas passé un mois sans que j'aille voir le ministère, la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, les cabinets pour que ça avance.

Un intense lobbying qui fait que Jean Castex, lui aussi gersois, est là ce lundi. Avec ce contournement, on gagne 5 minutes en moyenne. Mais ça a couté 5 millions d'euros, ça ne fait pas un peu cher la minute ?

C'est beaucoup plus que ça : ce n'est pas simplement un gain de temps. L'enjeu, c'est à la fois de désenclaver le Gers, d'augmenter son attractivité mais c'est aussi très important pour les Toulousains.

Et puis je vous écoutais : la métropole de Toulouse a des problèmes de sécurité, des problèmes de pollution et de bouchons, les problèmes de prix du foncier, donc. Donc j'espère aussi que ce cordon ombilical entre Toulouse et Auch va permettre à des entreprises, à des artisans de venir s'installer dans le Gers, à Gimont, à l'Isle-Jourdain, bientôt à Auch. Et de bénéficier d'un prix du mètre du mètre carré bien meilleur, d'une qualité de vie très importante. Donc, c'est absolument fondamental pour les Gersois. Et je crois aussi que c'est très important pour les Toulousains.

8.000 véhicules en moins passeront dans Gimont. Plus de calme, moins de pollution...Mais les commerçants que l'on a rencontré s'inquiètent d'une perte de clientèle justement parce qu'il y aura moins de passage. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin ?

C'est effectivement un effet à court terme, comme on a pu le voir avec l'Isle-Jourdain ou avec Aubiet avant. A court terme, oui, il y a moins de voitures qui passent. Mais il faut penser à l'enfer que vivent les Gimontois, avec toutes ces voitures qui passent au milieu du village. Donc, il était temps qu'on fasse ce contournement.

A moyen terme, et moi, je prends le pari et c'est certain que ce village va être beaucoup plus attractif, donc de nouveaux habitants vont venir et les commerçants s'y retrouveront. Donc c'est tout à fait clé pour le développement à long terme du département.

Vous parliez d'avoir plus d'habitants, de prix de l'immobilier moins cher mais ça ne va pas trop faire grimper les prix pour les Gersois ?

Il faudra trouver un équilibre. On ne peut pas se plaindre à la fois d'être oublié, enclavé, de ne pas avoir accès aux services publics, par exemple et ensuite, refuser cet axe de communication. Donc cet axe de communication, il est tout à fait essentiel mais il n'est pas terminé.

Ce que fait Jean Castex cet après midi c'est à la fois d'inaugurer le contournement de Gimont, mais beaucoup plus important, le Premier ministre vient aussi confirmer que le dernier tronçon entre Gimont et l'Isle-Jourdain est engagé. Puisque dès cette année, ce sont 27,5 millions d'euros qui sont engagés pour les ouvrages d'art, etc. Donc, les camions, les grues, les pelleteuses vont rester sur le chantier et j'espère que ça se terminera en 2026-2027 et qu'enfin, on aura Auch à 40-45 minutes de Blagnac et de Toulouse.

Combien ça va coûter ce deuxième tronçon ?

Ce tronçon, il coûte aux alentours des 140 millions d'euros, donc c'est à peu près 10 millions d'euros le kilomètre. Donc, c'est vraiment essentiel. Pour les médecins qui vont pouvoir venir s'installer beaucoup plus facilement dans le Gers parce qu'ils savent qu'ils ont accès à la culture, à Toulouse... Pour tout le monde, c'est clef.

Est-ce que vous avez pu chiffrer ce que ces deux tronçons pourraient rapporter au Gers ?

C'est très difficile de le faire, mais je vois ce que ça coûte aujourd'hui au département. Ça fait des dizaines d'années que la population n'a pas augmenté. On a 190.000 habitants alors que nous sommes très proches de Toulouse. Nous sommes la seule préfecture autour de Toulouse à ne pas être reliée.

Un exemple que me donnait l'un des adjoints à la mairie de Gimont : 28 entreprises viennent de s'installer dans sa ville. Donc, c'est essentiel. Et une fois de plus, c'est aussi très important pour désengorger Toulouse : à chaque fois qu'une entreprise, chaque fois que des gens viendront dans des espaces de co-working, dans des tiers lieux dans le Gers, ils bénéficieront à la fois de la qualité de vie de notre département et puis, ils seront maintenant à trois-quarts d'heure de Toulouse quand on est à Auch, mais à 20 minutes quand on est à Gimont.