Drôme, France

"Le téléphone n'arrête pas de sonner !" Florent, employé dans un centre de contrôle technique, consulte le planning. Depuis une dizaine de jours, les clients se bousculent : "Nous travaillons de 7h à 20h, y compris entre midi et 14h et le samedi." Des horaires bien plus larges que d'habitude. La raison : le nouveau contrôle technique.

610 défaillances possibles

Il entrera en vigueur le 20 mai, mais les clients anticipent déjà. Plus complexe, plus sévère, il devient plus long à réaliser pour les professionnels (entre 45 et 50 minutes contre 30 en moyenne aujourd'hui) et donc plus cher pour les clients. "C'est le résultat d'une règlementation européenne, explique Florent. Pour faire simple, il faudra que le véhicule soit quasiment nickel avant d'arriver jusqu'à nous, pour éviter le risque d'une contre-visite." Dans le détail : 132 points de contrôle au lieu de 123 actuellement, 610 défaillances possibles contre 409 actuellement.

Les défaillances seront désormais classées en trois catégories. Si elles sont mineures, la voiture peut continuer à rouler. Si elles sont majeures, il faudra passer une contre-visite et les réparations doivent être réalisées dans les deux mois. En revanche, en cas de défaillance critique, le propriétaire a jusqu'à la fin de la journée pour passer au garage pour des réparations. Une vignette sera alors apposée sur le véhicule et le propriétaire qui ne réalise pas les réparations s'expose à une amende de 135 euros.

"Quand on voit certains qui roulent avec des freins défectueux et qui, même après le contrôle, continuent pendant deux mois... ce nouveau contrôle technique est un progrès pour la sécurité", estime Florent. En cas de pneus lisses, fuite de liquide ou encore usure excessive des plaquettes, les propriétaires seront immédiatement sanctionnés par une vignette "défaillance critique". Entre 3 et 5% des voitures seraient concernées.

Entre 1990 et 2006 : mauvaise pioche

Dans la salle d'attente du centre de contrôle technique, Florence, cliente, est mitigée. "Sur la sécurité, c'est très bien, admet-elle. Mais au final, ce sont encore des prix qui vont augmenter. On finit toujours par toucher à notre poche, j'en ai ras le bol d'être une vache à lait." Florence, avec sa voiture qui date de 1994, est pile poil dans les années qui peuvent poser problème.

Car tous les clients qui se précipitent dans le centre de contrôle technique n'ont pas forcément besoin de s'inquiéter et de se ruer au garage. Les voitures anciennes, qui bénéficient d'une carte grise spéciale, ne sont pas concernées. Les voitures récentes ne posent en général aucun souci, elles sont encore en bon état. "Ce sont les propriétaires des voitures produites entre 1990 et 2006 qui risquent d'avoir des problèmes", détaille Florent.

Auparavant, par exemple, les corrosions perforantes devaient être simplement signalées et le contrôleur décidait si elles devaient donner lieu à des contre-visites ou non. Dans la nouvelle formule, elles seront assorties d'une obligation de réparation. Or, ce type de dommage coûte très cher. "Je me demande vraiment si ça vaut le coup de garder ma vieille voiture", confirme Florence, la cliente.