Le coup de semonce des conducteurs de bus à Limoges après l'agression d'un contrôleur

Limoges, France

Cette agression est celle de trop. C'est la deuxième en moins de trois semaines. Le 5 septembre un conducteur avait été frappé au visage, il est toujours en arrêt maladie et ce lundi soir, c'est un contrôleur qui a reçu des coups de pieds de la part d'un voyageur qui n'avait pas validé son ticket. "Il est psychologiquement choqué, c'est inadmissible, ce ne sont plus des incivilités mais de vraies agressions et donc des délits" réagit Jean Marie Lagedamont, le président de la STCLM après avoir reçu l'intersyndicale.

"On va travailler ...et on ne sait pas ce qui va nous arriver"-Un conducteur de bus

C'est la répétition de tels actes qui a poussé les conducteurs de bus à exercer leur droit de retrait ce mardi matin et ce conducteur de bus ne cache pas sa colère "Si ça recommence on se met en grève, il n'y a plus de respect, on ne peut rien dire, rien faire et quand on va travailler, on ne sait pas comment ça va se passer, si on va être agressé... c'est usant" confie ce chauffeur.

La direction réfléchit à la mise en place de nouvelles mesures

La direction de la STCLM se dit consciente du malaise des salariés. Tous les bus et trolleys sont équipés de vidéo protection et sont en liaison permanente avec la police nationale et la police municipale ce qui a d'ailleurs permis d'interpeller en flagrant délit l'agresseur lundi soir. Mais "c'est sur la prévention que nous devons encore travailler" explique Jean Marie Lagedamont.

" Nous allons renforcer nos actions de formation des personnels adaptées à ce genre de situations conflictuelles et nous réfléchissons à des formations spécifiques avec la police" explique de son côté le directeur de la STCLM Germain Sauvètre. Autre piste : Doter tous les contrôleurs de véhicules pour qu'ils interviennent plus rapidement.