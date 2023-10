Le coût de la gratuité des transports en commun à Montpellier inquiète toujours l'opposition

A un peu plus de trois mois de la mise en place de la gratuité pour les habitants de la métropole dans les transports en commun de Montpellier (Hérault) et ses alentours, le conseil métropolitain se rassemble ce mardi 3 octobre . Parmi les 101 points à l'ordre du jour , se trouve cette fameuse mesure. Il s'agit d'en voter les derniers détails, notamment la compensation financière à verser à la TaM, l'exploitant. La question du coût de ces compensation, qui a toujours inquiétée l'opposition, revient sur la table.

Une ligne de la délibération attire particulièrement l'attention d'Alenka Doulain, conseillère municipale et métropolitaine d'opposition. Elle remarque que la compensation tarifaire que la métropole va verser à la TaM en 2024 est de 34 millions d'euros, là où le maire et président de métropole parlait encore en février de 29 millions d'euros. De quoi renouveler ses inquiétudes sur le financement de la gratuité : "il y a un flou sur le coût, et il y a un flou sur le financement de cette gratuité". Elle craint que ce soit fait en réduisant les fréquences des bus et des trams pour faire des économies.

Deux types de compensations

Il n'en est rien, assure la métropole, qui balaye cette idée d'un revers de la main. Renaud Calvat, vice-président en charge des finances, décrypte ces 34 millions d'euros. "Il est écrit noir sur blanc "27,2 millions d'euros au titre de la gratuité" et "6,8 millions de compensations pour les aides sociales et scolaires". Ces compensations là, ces aides pour les lycées, les collégiens ou les personnes handicapées, remontent aux calendes grecques!" Elles n'ont rien à voir avec la gratuité qui sera mise en place le 21 décembre 2023 .

Il se veut rassurant : ces 27 millions d'euros versés pour compenser les pertes sur les ventes de billets ou d'abonnement, n'ont pas été pris sur le budget des infrastructures de transport. Ils proviennent du versement mobilité, un impôt versé par les grandes entreprises du territoire à la métropole, dédié aux transports publics.