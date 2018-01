Razès, France

La dix-neuvième aire de covoiturage de la Haute-Vienne a ouvert il y a quelques jours à Razès, le long de l'autoroute A20. Une initiative économique et écologique du département, pour s'adapter à des pratiques déjà existantes.

Ils sont nombreux comme Sandra à s'organiser pour aller travailler à Limoges chaque matin : "Je fais 60 km par jour, donc vu le prix de l'essence, c'est beaucoup plus intéressant". Alors ce parking, elle l'attendait avec impatience tout comme le maire de Razès Jean-Marc Legay, car "le stationnement sauvage était dangereux à cet endroit", proche de l'échangeur.

Des parkings remplis chaque jour à 50%

Et le succès est au rendez-vous selon le département. Les parkings seraient en moyenne remplis chaque jour à 50%, et certains sont saturés comme celui de Couzeix. Et le directeur des déplacements Christophe Mathou a de nombreux projets en tête : agrandir les sites saturés, et en construire de nouveau à Saint-Hilaire-Bonneval ou encore Bellac.