Le covoiturage domicile-travail quasiment inexistant dans la métropole de Tours

Chaque matin sur les parkings des entreprises tourangelles, les voitures se garent une à une, avec toujours le même constat : il n'y a qu'une personne à bord. 99% des trajets en voiture domicile-travail, dans la métropole de Tours, se font ainsi seul au volant. Le covoiturage quotidien reste à la marge en Touraine.

99% d'autosolisme dans la métropole de Tours

"J'habite un peu en campagne, personne de mon entreprise n'habite dans le coin", justifie Virginie, salariée indépendante. "Je peux partir à n'importe quelle heure, alors que quand on fait du covoiturage, il faut respecter certaines heures fixes". Des horaires fixes et communs avec ses collègues, ce qui n'est pas évident pour beaucoup de travailleurs. "Même si c'était le cas, je dois déposer mes enfants à l'école avant de venir travailler", raconte Lucie.

On prend notre voiture par habitude - Armelle Gallot-Lavallée

"On est tous pareil, on prend notre voiture par habitude, sans forcément penser aux autres alternatives", admet Armelle Gallot-Lavallée, adjointe à la mairie de Tours à la transition des mobilités. 68% de nos trajets domicile-travail sont ainsi en voiture, 53% de la totalité de nos trajets.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une réflexion sur le covoiturage lancée par la métropole de Tours

La métropole de Tours a ainsi lancé une réflexion sur le covoiturage quotidien. "On est en train de réfléchir pour travailler avec une plateforme de mise en relation enter chauffeurs et passagers", explique l'élue. La ville de Tours accueille également des stations d'autopartage. "Les entreprises de plus de 100 personnes ont également l'obligation de mettre en place un plan de mobilités pour leurs salariés".

Une question d'autant plus importante avec la hausse des prix des carburants et la question écologique. "Quoi qu'il en soit, il y a des choses à faire et il faut explorer tout ce qui existe. Il n'y aura pas une solution miracle, mais plusieurs solutions qui peuvent faire bouger les choses", conclut Armelle Gallot-Lavallée.