Le covoiturage en hausse au départ de Tours, malgré la crise sanitaire

En cette période estivale, de nombreuses personnes feront le choix du véhicule familial ou le train pour leurs départs. Entre les deux, il y a le co-voiturage qui, pour certains, permet de limiter les contacts sur le chemin des vacances. En Indre-et-Loire, le service est de plus en plus plébiscité.

Les départs en vacances se sont rapidement organisés avec le déconfinement. Face aux risques sanitaires lors des passages en gares, certains utilisateurs privilégient le covoiturage au train. En Indre-et-Loire, les réservations explosent les statistiques, avec des recherches de plus en plus nombreuses sur les différentes plateformes.

La voiture plus sûre que le train ?

Sylvain Maisonneuve, jeune Tourangeau, a fait le choix d'utiliser le covoiturage pour se rendre à Perpignan durant le weekend prolongé du 14 juillet. Avec les occupants de la voiture, les consignes sanitaires ont été respectées, même s'il est parfois difficile d'être sûr de bien les appliquer. "On s'est dit bonjour avec un hochement de tête et on portait évidemment nos masques. Pour le trajet aller, j'ai choisi de m'installer à l'arrière, mais au retour nous étions trois à bord. C'était donc plus compliqué de respecter la distanciation physique. On a essayé d'aérer régulièrement la voiture pour limiter le risque. Nous avions tous un gel hydroalcoolique, mais ça ne garantie évidemment pas la désinfection du véhicule. Etant donné que nous transportons nos affaires dans la voiture, il est difficile de savoir si on amène le virus à l'intérieur ou non."

Le risque zéro n'existe pas. Mais à choisir, Sylvain préfère amplement le système de covoiturage plutôt que de prendre le train et entrer en contact avec tous les passagers. "Finalement, on est en contact avec un nombre limité de personnes, contrairement au train. Sans compter l'itinérance qui a lieu dans une gare, avec des objets qui sont touchés, des poignées de porte, des guichets, et qui sont potentiellement contaminés. À mon sens, le risque est beaucoup plus important dans un train que lors d'un covoiturage. Des expériences que j'ai eu ces deux derniers mois, les utilisateurs respectent généralement les règles."

La crise sanitaire ne freine pas BlaBlaCar

Sur les plateformes de covoiturage, les recherches de trajet dépassent leur niveau d'il y a un an. Avec BlaBlaCar, ce sont 20.000 places qui ont été proposées depuis juin, depuis ou vers Tours (Indre-et-Loire). Si ce nombre de trajets peut affoler en cette période de crise sanitaire, Verena Butt d'Espous, responsable communication pour BlaBlaCar, constate une prise de conscience chez les utilisateurs. "Nous constatons que les voyageurs respectent les gestes barrières. Nous sommes allés un peu plus loin en proposant une réduction sur la désinfection de l'habitacle et du circuit d'air des véhicules pour les conducteurs. Tout cela, combiné avec la flexibilité de ce mode de transport, contribue à l'attrait de cette solution dans le contexte actuel."

Une fois les restrictions de déplacements levées, le gouvernement avait demandé aux opérateurs de transport de faire respecter la distanciation sociale. Pour le covoiturage, cela s'est traduit par une limite d'un seul passager à l'arrière. Ces restrictions ont depuis été levées pour le covoiturage, la limite augmentant à quatre personnes maximum par véhicule. Aucune mesure n'est stipulée concernant le modèle de véhicule, laissant donc vans et autres mini-bus proposer des trajets sur la plateforme.

Paris, Rennes et Lyon, destinations plébiscités sur BlaBlaCar au départ de Tours

Des ajustements pourraient avoir lieu selon l'évolution de la crise sanitaire dans les prochains mois. Pour le moment, ce mode de transport semble être le plus rassurant puisque le nombre d'utilisateurs augmente de jour en jour. "Notre activité revient progressivement à la normale" explique Verena Butt d'Espous. "Lors du week-end prolongé du 14 juillet, nous avons enregistré plus de réservations que pour les grands week-ends de l'été dernier. Au départ de Tours, il y a eu plus de 3.000 communes desservies par BlaBlaCar."

Les tris plus grands axes depuis Tours sont Paris, Rennes et Lyon. Les trois destinations touristiques les plus proposées depuis Tours ces derniers jours sont Royan Les Sables-d’Olonne et Dax.