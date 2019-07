Le covoiturage entre voisins cherche des passagers volontaires dans le Roannais

Villemontais, France

Rézo pouce a débarqué dans le Roannais. Ce système national de covoiturage en milieu rural est mis en place par Roannais Agglomération et la STAR (Service des transports de l'agglomération roannaise) depuis le mois de mai dernier. Sept communes, peu desservies par les transports en commun, ont été sélectionnées pour tester ce covoiturage entre voisins.

Comment ça marche ?

Le principe est simple. Des arrêts sont identifiés par des panneaux dans chaque commune et le passager qui veut réaliser un trajet doit s'y rendre et attendre un conducteur. Il n'y a pas de réservation possible. Le passager doit avoir au moins 16 ans, le conducteur doit fournir une pièce d'identité à la mairie. Chaque participant doit préalablement s'inscrire dans sa commune.

Un des deux arrêts Rézo pouce à Villemontais © Radio France - JMM

Rézo pouce est mis en place à Lentigny, Notre-Dame-de-Boisset, Ouches, Parigny, Saint-Jean-Saint-Maurice, Saint-Vincent-de-Boisset et Villemontais. Dans ces communes, les transports en commun sont très limités voire inexistants.

Des conducteurs mais pas de passagers

À Villemontais, commune d'un millier d'habitants, les conducteurs sont là mais pas les passagers. Une vingtaine de conducteurs se sont inscrits en mairie pour transporter leurs voisins. "Je passe devant les panneaux régulièrement mais il n'y a personne", regrette Marie-Françoise Gaume, adjointe à la mairie de Villemontais. L'élue est pourtant persuadée que ce système rendrait service à beaucoup de monde: " Je pense aux personnes âgées notamment, l'Intermarché est à quelques kilomètres et il y a un arrêt Rézo pouce juste à côté".

Lucie, âgée de 80 ans, est une adepte de l'autostop: "J'ai toujours fait de l'autostop, avec Rézo pouce c'est sécurisé puisqu'on connaît les conducteurs, ça peut rassurer certaines personnes". La retraitée hyper-active essaye de motiver ses amies : " Yvonne pense qu'il faudra attendre longtemps, je lui ai proposé de tester le système ensemble".