Le covoiturage s'étend en Auvergne, Volvic a inauguré sa première aire

Oubliez l'expression métro-boulot-dodo, adoptez plutôt le covoiturage-boulot-dodo ! Le covoiturage est actuellement en plein boom en Auvergne, plus de 150 aires y sont référencées.

La nouvelle aire de covoiturage à Volvic est opérationnelle depuis fin août. Mais elle était déjà utilisée de façon sauvage depuis de nombreuses années. "On a voulu l'équiper en bonne et due forme pour qu'elle soit plus fonctionnelle pour les usagers" explique Jean-Yves Goutebelle, le président du conseil département du Puy-de-Dôme.

Un réel besoin pour les habitants

"C'était une demande de nos administrés" indique Jean-Christophe Gigot, l'adjoint à la mairie de Volvic chargé de l'environnement. En effet, beaucoup d'habitants de Volvic travaillent à Clermont-Ferrand. Le covoiturage permet de pallier au manque de transports en commun qui coûtent très cher aux collectivités. Le covoiturage prend actuellement tout son sens dans les zones rurales mais aussi périurbaines.

La mairie de Volvic compte d'ailleurs développer le covoiturage dans le centre de la commune avec un pôle dédié également aux véhicules électriques.

Une aubaine pour les usagers

Écologique, solidaire et économique. Le covoiturage présente de nombreux avantages. "On peut faire un trajet Volvic > Clermont pour maximum deux euros, certains conducteurs proposent même leur trajet gratuitement" raconte Nathalie Colardo, la coordinatrice de l'association covoiturage Auvergne. Sur son site covoiturage Auvergne, 150 aires sont actuellement référencées et 21.000 personnes sont inscrites. "Et puis notre site est gratuit, nous ne prenons aucune commission supplémentaire pour les trajets effectués".