Haute-Vienne, France

Les récents propos du préfet de Nouvelle Aquitaine ont jeté le trouble en Haute-Vienne et surtout créé une vive inquiétude parmi les élus. Didier Lallement ayant déclaré que l'état ne ferait pas d'effort particulier sur cet axe et que le plan Etat Region 2015/ 2020 serait appliqué tel qu'il a été prévu au départ.

C'est comme ci l'état avait déjà fait une croix sur la mise à 2 X 2 voies de la Nationale 147 entre Limoges et Poitiers alors même que le contrat de plan doit être renégocié cette année. "Une situation inacceptable" pour Jean Claude Leblois le président du Conseil départemental de la Haute vienne qui exige que l'Etat tienne ses engagements "Dans un contrat de plan il y a toujours des fonds qui ne sont pas utilisés donc je demande qu'ils soient remis prioritairement pour la 2X2 voies de la RN 147"

"Limoges n'est pas un village gaulois mais une ville d'équilibre" le maire de Limoges

Emile Roger Lombertie, le maire de Limoges a à son tour mercredi dénoncé le désengagement de l'état "J'en appelle à la responsabilité de l'Etat , nous sommes mobilisés pour améliorer le déplacement des habitants entre Limoges et poitiers dans un territoire depuis trop longtemps oublié" et le maire de Limoges ajoute " Nous ne sommes pas dans un village gaulois, nous resterons toujours une ville de passage et d'équilibre du territoire"

Le président de région Alain Rousset prêt à livrer une bataille politique

"L'état doit faire des efforts" reconnait pour sa part le président du conseil régional de Nouvelle Aquitaine en déplacement en Haute-Vienne ce mercredi . Sur ce dossier de la RN 147 Alain Rousset sait qu'il va devoir livrer une bataille politique avec le gouvernement mais à condition dit-il "Que tous les élus, quelque soit leur bord politique défendent le même projet, _il faut choisir"_. On ne peut pas défendre pour les uns un projet d'autoroute, pour les autres la mise à deux fois deux voies ou même le ferroviaire estime le président de région.