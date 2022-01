Le Croisic-Bâle, Clermont-Strasbourg...Bientôt de nouvelles lignes de trains en Franche-Comté

La société coopérative Railcoop compte profiter de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de passagers. Parmi les projets, un ligne qui relierait la Bretagne à la Suisse, et une autre entre Strasbourg et Clermont-Ferrand, avec à chaque fois des arrêts en Franche-Comté.

Il sera peut-être bientôt possible d'aller directement de Besançon à Nantes, ou encore de Belfort à Tours, sans passer par Paris. C'est l'objectif que se fixe Railcoop, qui a obtenu sa licence d'entreprise ferroviaire en septembre. Cette SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) créée en 2019 compte reprendre des lignes pas ou peu exploitées par la SNCF. Une reprise rendue possible par l'ouverture à la concurrence sur les voies, et dont pourrait bénéficier la Franche-Comté.

De la Bretagne à la Suisse en 11 heures

Railcoop regroupe un peu plus de 9.000 sociétaires, et veut "redonner du sens à la mobilité ferroviaire". Pour cela, l'entreprise créée dans le Lot souhaite que Paris ne soit plus une correspondance quasi-obligée lorsque les voyageurs veulent traverser un bout de France. "L'idée est de réactiver des lignes qui existaient auparavant et que l'on remettrait au goût du jour" indique Ludovic Grandjacques, responsable du processus capacitaire chez Railcoop. La société rouvrira d'ailleurs une ligne entre Bordeaux et Lyon fin 2022.

Fin décembre 2021, Railcoop a reçu le feu vert de l'Autorité de Régulation des Transports pour six autres lignes, dont une transversale Ouest-Est, qui relierait Le Croisic (Loire-Atlantique) à Bâle (Suisse), en passant par 26 villes, dont Dole, Besançon-Viotte, Montbéliard et Belfort. Un trajet d'environ 11 heures d'un bout à l'autre.

Carte des projets de Railcoop, réalisée par Marc Schneiders - Railcoop

Autre projet : Strasbourg-Clermont, qui passerait également par la Franche-Comté. Les liaisons sont prévues pour le 11 décembre 2022.

Plus long, mais direct

"Ce sont des lignes qui correspondraient à des besoins touristiques et professionnels" appuie Ludovic Grandjacques, qui reconnaît que l'intérêt réside surtout sur l'absence de correspondances plutôt que sur la durée des trajets.

Vous mettrez un peu plus de temps pour aller de Strasbourg à Clermont directement plutôt que si vous prenez un TGV en passant par Paris, mais pour autant vous pourrez transiter sur nos lignes sans avoir de multiples changements et des temps de correspondance

Railcoop souhaite baser ses tarifs au plus proche de ceux du covoiturage ou des voyages en bus. C'est dans ces modes de transports, qui permettent eux aussi de rallier des villes sans passer par Paris, que l'entreprise souhaite piocher sa clientèle. Sur la ligne Lyon-Bordeaux, projet le plus abouti de l'entreprise, la SCIC assure que ses tarifs sont inférieurs de 25% à ceux de la SNCF.

Pas de "politique d'empêchement" de la Région

Railcoop a notifié son intérêt sur neuf lignes à l'Autorité de Régulation des Transports (ART). Une démarche qui permet de déclencher un "test d’équilibre économique" et ainsi "vérifier que ces services ne viennent pas affaiblir le service public ferroviaire". Car ces lignes pourraient concurrencer notamment certains TER localement. Des conclusions qu'attend la Région Bourgogne-Franche-Comté. Mais il n'y aura pas d'opposition de principe promet Michel Neugnot (PS), vice-président en charge des transports : "On ne sera pas dans une politique d'empêchement".

L'élu voit au contraire dans cette éventuelle concurrence "une bonne chose pour l'usager", à condition que la Région continue de maîtriser un "cahier des charges qui rende plus de services".