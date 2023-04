Le danger des trottinettes électriques : des pistes pour améliorer le bien vivre ensemble

Faut-il interdire les trottinettes dans les centre-ville ? ou à minima les réglementer pour éviter des accidents?

Vrai casse-tête pour les municipalité alors que ce mode de transport est utilisé par de plus en plus de monde. On en parle avec Boris Koslow.

Vous êtes le président de "Deux pieds deux roues", association qui milite à Toulouse pour le développement des modes de déplacement actifs est l'invité de France Bleu Occitanie. C'est vrai on croise beaucoup de trottinettes dans les rues de Toulouse. Elles vont vite. Ça peut monter à combien une trottinette ?

Réglementairement, une trottinette motorisée est limités à 25 kilomètres heure et exclusivement sur les pistes cyclables. Sur les trottoirs elles sont interdites.

Seulement voilà, ça peut aller beaucoup plus vite une trottinette ?

Alors effectivement, il y a des engins qui sont débridés et ça c'est hors réglementation. Ils devraient alors être considérés comme un scooter et donc immatriculés.

Une trottinette ça peut même monter jusqu'à 50 km/h. On est nombreux à avoir manqué de ça renverser ce que vous aussi vous avez déjà été surpris par la vitesse de ces engins motorisés ?

J'ai été surpris oui sur certaines pistes cyclables, après heureusement je ne pense pas que ce soit la majorité des utilisateurs. Il y en a quelques uns, ça c'est sûr, de la même façon qu'il y a quelques vélos à assistance électrique qui sont débridés et qui vont beaucoup plus vite que 25 km/h. Mais je pense que c'est marginal.

Est ce qu'il faut améliorer les paramètres techniques des trottinettes, comme le préconise l'Académie nationale de médecine ?

Peut être, moi je ne suis pas un spécialiste des trottinettes. Il faudrait voir les statistiques accidentologie.

Le nombre d'accidents graves a augmenté de près de 40 % entre 2021 et 2022.

Peut être dans les zones où il y a beaucoup de gens qui utilisent des projets, comme par exemple des villes où il y avait des trottinettes en libre service. Mais oui, c'est possible qu'il faille un peu réglementer. Peut être une mini formation mais comme il y a beaucoup de gens qui achètent les trottinettes sur Internet, on voit mal comment ça pourrait être réalisé. Après, malheureusement, il y a pas mal de façons de détourner la règlementation. Il n'y a pas très longtemps, il y a une réglementation sur ce qu'on appelle les draisiennes électriques qui sont des mini scooter. Il y avait un vide juridique pour ce type de petits engins qui pouvaient aller assez vite. En fait, c'est pas du tout réglementé. Donc c'est vrai que la règlementation, elle a l'air d être en retard sur ces nouvelles pratiques.

Est-ce qu'il faut interdire les trottinettes électriques dans l'hypercentre de Toulouse, comme c'est le cas à Montauban ?

Pour l'instant je ne suis pas sûr. Faudrait avoir les chiffres exacts d'usagers de ces engins, du nombre de d'incidents ou d'accidents, moi je ne les ai pas. Après ça dépasse le cadre des trottinettes, ce qui est vrai c'est que dans l'hypercentre il y a beaucoup d'usagers différents, des trottinettes, beaucoup de piétons, des cyclistes et beaucoup de voitures et d' engins motorisés, on se partage un espace réduit à beaucoup plus. Donc pour rendre un centre ville peut être plus agréable, il faudrait encore limiter le trafic motorisé qui prend beaucoup plus de place que les autres modes que j'ai cité et créer par exemple, là où a été créée en 2020 une zone de rencontre, une zone à trafic limité qui limiterait l'usage des véhicules motorisés aux seuls ayant droit : les gens qui habitent, les livraisons, les services d'urgence etc et pas des gens qui viennent juste là pour transiter et qui créent finalement pus d'insécurité que les autres modes.