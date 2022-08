Le début de la piétonnisation du quartier d'Antigone à Montpellier ne réjouit pas les automobilistes

Depuis le 19 juillet, la rue Léon Blum qui passe devant l'hôtel de la Métropole à Montpellier est partiellement devenue piétonne depuis l'inversion de son sens de circulation routier. Et c'est un casse-tête pour les automobilistes notamment pour ceux qui arrivent du boulevard d'Antigone.

En plus de ne plus pouvoir tourner à droite vers la rue Léon Blum, les automobilistes doivent rester sur une seule voie à cause de la future création de la piste cyclable.

Les petits plots de signalisation jaunes installés au bout du boulevard d'Antigone juste avant le croisement avec la rue Léon Blum ont l'air d'être anodins. Mais ils perturbent la circulation. La piétonnisation de ce quartier s'accélère car désormais, les voitures qui empruntent le boulevard n'ont plus qu'une seule voie pour rouler l'espace de 10 mètres. En réalité, ces plots sont la première signalisation d'une piste cyclable.

Pesant de mettre 45 minutes pour faire trois kilomètres

Forcément embêtant pour des automobilistes qui doivent ralentir voire s'arrêter aux heures de pointe. "C'est forcément pénible quand on met 30 à 45 minutes pour faire trois kilomètres" regrette Nathalie, habituée de cet itinéraire un peu moins emprunté depuis la fermeture du tunnel de la Comédie. Malgré ça, la circulation est dense surtout depuis l'inversion du sens de circulation de la rue Léon Blum, rue perpendiculaire au boulevard d'Antigone qui date du 19 juillet.

Les vélos, ça devient infernal

Dans cette rue, seuls les riverains et les véhicules de services comme les livreurs peuvent désormais circuler, sans pour autant pouvoir réaccéder au boulevard. Le but : accélérer la mobilité piéton et des moyens de transport doux comme le vélo ou la trottinette. "C'est agréable car qui dit moins de voitures dit moins de bruits" ressent Jules, qui travaille dans le secteur. Mais pour d'autres, c'est une fausse bonne idée. "Il y a des vélos dans tous les sens qui ne respectent pas le code la route" s'exaspère Brigitte, résidente depuis 20 ans. "Ca devient infernal". Même sentiment pour Emmanuel, "agacé de voir que tout est pensé contre les voitures".

Réduire la place de la voiture

Mais ce choix est pleinement assumé par la mairie. "Nous voulons réduire la place de la voiture en centre-ville" certifie Julie Frèche, déléguée aux transports et mobilités de la Métropole. Tout en redonnant une continuité piétonne à Antigone tel que c'était imaginé lors de sa conception en 1978. Quant à ces plots jaunes qui réduisent à une voie le boulevard d'Antigone, ce n'est que le début. "L'aménagement cyclable sera définitif avant la fin de l'année et il n'y aura plus qu'une voie pour circuler en voiture à cet endroit" ajoute l'élue.

La rue Léon Blum, elle, sera définitivement piétonne en 2023 avec de nouveaux revêtements et d'autres plantations