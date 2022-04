Le décret de concession de l'autoroute Toulouse-Castres doit paraitre au Journal Officiel ce mardi

D'après nos informations, c'est ce 19 avril que devrait paraitre au Journal Officiel le décret de concession concernant la future autoroute entre Toulouse et Castres. On sait depuis sept mois que l'entreprise NGE qui est pressentie pour réaliser et exploiter l'A69. Le contrat a été signé.

Cela devient de plus en plus réel, ne laissant guère de dernier recours aux opposants du projet. En septembre dernier, Jean Castex en personne venait annoncer à Castres que l'entreprise de BTP NGE serait chargée de construire et gérer les 60 kilomètres de l'autoroute entre Castres et Verfeil, ainsi que la connexion à l'A68. Il restait à signer le contrat pour que tout soit bel et bien dans les tuyaux, et que le concessionnaire "pressenti" soit officiel. C'est fait, a annoncé le 16 avril dernier le député LREM Jean Terlier. D'après le sénateur et ancien maire d'Albi, Philippe Bonnecarrère, ce sera publié au Journal Officiel ce mardi 19 avril.

Début du chantier dans un an

L'autoroute A69 mettra Castres à 45 minutes de Toulouse, contre 1h15 actuellement. Le chantier, estimé à 480 millions d'euros, devrait démarrer à la "mi 2023" avait indiqué le Premier ministre en septembre, pour une mise en service à la mi 2025. NGE a promis qu'elle solliciterait les entreprises locales pour ce chantier qui devrait impliquer un millier d'emplois.

L'A69 est un sujet ultra-politique, contre lequel se bat notamment la branche tarnaise de la France Insoumise. Un recours avait été déposé devant le Conseil d'Etat, lequel a validé le projet il y a un an.