A partir du 1 er juillet prochain, les 400.000 kilomètres de routes secondaires de France seront limitées à 80km/h. Le décret d’application qui abaisse de 90 à 80 km/h, la vitesse sur ces axes secondaire a été publiée dans la nuit de samedi à dimanche au Journal Officiel. En mai, le premier ministre Edouard Philippe avait expliqué qu'il assumait l'impopularité de cette mesure.

40 % du réseau français concerné

La limitation s’appliquera sur les routes à double sens qui n’ont pas de séparateur central, comme un muret ou une glissière. Cela concerne 40 % du réseau routier français.

La mesure a pour objectif de faire baisser le nombre de morts sur la route.

En 2017, il y a eu 3 684 morts sur la route soit une baisse de 1,4 % par rapport à l’année précédente. C’est légèrement au-dessus du plus bas historique de 2013 (3 427 morts). Le chiffre était le nombre de morts en baisse de 13,5% en mars

Une mesure contestée

Depuis l’annonce de cette mesure le 9 janvier, cette mesure suscite une vive contestation. 76% des Français y sont opposés selon un sondage publié en avril.

Les associations d'automobilistes et de motards, mais aussi un certain nombre d’élus locaux et même de ministres doutent de son efficacité.