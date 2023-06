Le délicat déménagement des archives de La Rochelle 

Poussées par les déménageurs, une vingtaine d'armoires en bois remplies de boîtes d'archives roulent jusqu'au camion. Elles sont hissées par la rampe métallique jusqu'au coffre avant que les déménageurs ne les rangent flanc contre flanc. Dernière étape : le camion est scellé. Impossible de voler les précieux documents. Certains datent du 13ème siècle. Quatre convois sont organisés quotidiennement jusqu'aux nouvelles archives Olga de Saint-Affrique.

ⓘ Publicité

Violaine Levavasseur, responsable des archives municipales supervise le déménagements et prend toutes les précautions : " On a aussi demandé à ce qu'il y ait au moins deux personnes dans le camion en cas d'accident, qu'il n'y ait pas un chauffeur qui soit tout seul. En plus, le camion est équipé pour les risques incendies", explique -t-elle.

Une opération délicate

L'opération n'est pas sans risque : vol, détérioration, perte. Alors, les documents d'archives sont chouchoutés par Stéphane Blo, contre-maître technicien. À l'aide d'un chiffon, il dépoussière chaque boîte en carton. Puis il " met des mousses dans les armoires roulantes pour bloquer les documents . On évite aussi qu'il y ait trop de vibration au sol, quand on les roule, on met des plaques en bois sur tout le cheminement jusqu'au camion. Quand il y a des petits trottoirs, on met des petites taules ", affirme-t-il, non sans fierté. Jusqu'à présent, tous les documents sont arrivés sans encombre jusqu'à leur nouveau lieu de résidence. Depuis le 9 mai, ce sont plus de cinq kilomètres d'archives qui ont été déménagés.

Une attention particulière

Une fois sur place, les archives sont déchargées avec précaution. Mais certains documents nécessitent un traitement spécifique. C'est le cas du registre de délibération de la ville de La Rochelle, vieux de plus de quatre siècles. Couverture en cuir, écriture manuscrite, sans aucun manque. Pour garantir sa conservation, l'ouvrage a été emballé dans une boite opaque résistante au feu. "On a été très attentifs à ces fonds d'archives parce que ce sont des grands formats, qui nécessitent, à l'arrivée, un repositionnement à plat et pas en vertical", explique Violaine Levavasseur.

Confortablement installés dans leurs nouveaux rayons, les documents bénéficient de la climatisation : entre 17 et 22 degrés selon les saisons. Des températures précises pour empêcher la prolifération de moisissures. Le déménagement doit prendre fin cette semaine. Après quoi, les fonds de la Médiathèque Michel-Crépeau prendront à leur tour la direction des archives Olga de Saint-Affrique. Ils y resteront un an, le temps des travaux.