Le départ de Ryanair va -t-il freiner le développement de l' Aéroport de Montpellier ?

A compter du 1er avril, l'aéroport Montpellier Méditerranée sera avec Paris Charles de Gaulle et Lyon Saint Exupery, l'un des trois aéroports français à ne pas avoir de lignes Ryanair. La compagnie irlandaise préfère Béziers et Nimes .

Les dirigeants de l’aéroport de Montpellier Méditerranée ne digèrent pas le départ de Ryanair . A partir du mois d'avril, Ryanair a préféré déplacer sa ligne vers Bruxelles- Charleroi à l'aéroport de Béziers Cap-d'Agde, une ligne qui a fait 90 000 passagers en 2018 à Montpellier . C'était la dernière liaison assurée par la compagnie irlandaise avec l' aéroport de Montpellier .

le départ de Ryanair: un coup de Trafalgar

" Ryanair est allée là ou elle pensait qu'elle avait intérêt d'aller",regrette Emmanuel Brehmer , le directeur de l' Aéroport de Montpellier -Méditerranée, sous étendu au plus offrant et il ajoute " ce n'est pas l’aéroport qui décide mais la Compagnie . Il appelle les responsables des aéroports de Béziers et de Nîmes "à ne pas faire croire en une complémentarité des aéroports de la region aux collectivités locales qui les financent, il faut dire la vérité : c'est de la concurrence."

Les dirigeants de l' aéroport montpelliérain rappellent qu' à la différence de celui de Montpellier qui ne reçoit pas de subventions, ceux de Nimes et de Béziers sont aidés à hauteur de 7 millions d'euros par an. "C'est dur de digérer la perte d'un partenaire comme Ryanair qui réalise aujourd’hui près de 90% de la croissance en Europe," déplore Emmanuel Brehmer, "c'est compliqué quand on a l'ambition de devenir un aéroport européen."

objectif 2 millions de passagers à l'année

L' aéroport de Montpellier a accueilli 1 879 963 passagers en 2018, c'est la 6 ème année de hausse consécutive. Il se classe 10 ème aéroport français, hors Paris Orly et Roissy. L'objectif est de passer la barre des 2 millions et d'atteindre dans les 5 ans les 2 millions et demi de passagers .

Une ligne pour Moscou cet été

L' aéroport de Montpellier ouvre à compter du 2 juin une liaison avec Moscou assuré par la compagnie Ural airlines à raison de trois vols par semaine . Il sera le seul aéroport d' Occitanie à avoir une ligne avec la Russie, "on vise autant une clientèle du sud de France qui veut visiter Moscou que des russes de classe médiane qui prennent de plus en plus l'avion, précise le directeur de l' aéroport, cela fait cinq ans qu'on travaille sur ce dossier. "

L'aéroport de Montpellier qui va accueillir à partir du 7 mai , à côté du duty free, un élément de décor , la paillote , de la série de France 2 " un si grand soleil".