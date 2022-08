Le département d'Ille-et-Vilaine expérimente le traitement des routes au lait de chaux

Si vous vous promenez au sud de l'Ille-et-Vilaine, autour de Redon, vous avez peut-être remarqué une matière blanche sur les routes : il s'agit de lait de chaux. Depuis le mois de juin, le département expérimente le traitement des routes au lait de chaux. Un moyen de faire diminuer la température du bitume juste avant les épisodes de fortes chaleurs. "Le lait de chaux, ça permet de blanchir la route, pour que la chaleur se réverbère et que le bitume ne chauffe pas trop et donc, que le goudron ne remonte pas la surface", précise Jean-Baptiste, agent d'exploitation.

"J'ai trois cuves de 1.000 litres de lait de chaux dilués à 20% à l'arrière de mon camion dans la benne. Devant, j'ai des pompes de pulvérisateur agricole, qui sortent par quatre jets devant le camion et que je manipule un par un, en fonction des besoins d'épandage", explique Jean-Baptiste. Une méthode plus rapide que le sable et plus efficace sur le long terme selon l'agent d'exploitation. "Le gravillon, ça tient une journée ou deux selon la circulation alors que le lait de chaux peut tenir jusqu'à une semaine."

Deux mois d'essais et déjà des résultats

Pour le département d'Ille-et-Vilaine, les premiers résultats sont très positifs. "On a vraiment une baisse de température sur les routes, grâce au lait de chaux. Moins 6 degrés en moyenne", rapporte Sébastien Lepaisant, chef du service travaux au département d'Ille-et-Vilaine. Des résultats encore plus important les jours de canicule, où la température du bitume peut monter à 60 degrés. "Dans ces cas là, le lait de chaux permet de baisser jusqu'à 45 degrés la température de la route."

Si le bilan final est positif, le département prévoit d'étendre le dispositif à toute l'Ille-et-Vilaine.