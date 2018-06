Le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire demande à l'Etat d'assumer la mise en place du 80km/h. La collectivité locale annonce qu'elle aura d'ici dimanche remplacé ou renouvelé 60 panneaux sur les 120 qu'elle gère. La Métropole de Tours devrait en faire autant. Mais le Conseil Départemental informe l'Etat qu'il ne va pas remplacer les 15 panneaux annonçant les radars fixes. C'est une propriété de l'Etat dit le département qui est gestionnaire des panneaux.

En ce qui concerne les panneaux actuels de rappel de la limitation de vitesse à 90 km/h en amont des radars automatiques et les panneaux d’avertissement de radar, ces derniers sont propriétés de l’Etat et de sa responsabilité. Le Département n’a donc pas prévu d’agir sur ces éléments qui ne relèvent pas de sa compétence. Le Conseil Départemental

Pour autant la Préfecture annonce qu'elle ne va pas réquisitionner les services du Conseil Départemental pour cacher les panneaux.

Et preuve que le dialogue est vif entre les 2 entités, le département invite les automobilistes à se retourner contre l'Etat si ils se font flasher. Il est même prêt à leur fournir un constat d'huissier. Jean-Gérard Paumier.

Je veux me montrer solidaire d'une mesure que je ne comprends pas. Que l'opinion ne comprend pas et que l'Etat s'obstine à vouloir mettre en oeuvre, dans la précipitation puisqu'il n'a pas su anticiper la mesure annoncée 6 mois plus tôt - Jean-Gérard Paumier