Le département de l'Hérault lance une consultation citoyenne sur la sécurité routière

Le département de l'Hérault planche sur son plan sécurité routière 2022-2027. Il lance une consultation citoyenne. Il invite les usagers de la route à répondre à un questionnaire en ligne disponible à compter de ce mercredi 16 mars et jusqu'au 15 avril.

Ce questionnaire comporte 28 questions et a pour but de mieux connaitre les profil des usagers de la route, leur mode de déplacement, leur avis sur le réseau routier départemental et cyclable et les améliorations qu'ils attendent, les limitations de vitesse et les actions à entreprendre en faveur de la sécurité routière.

Le département de l' Hérault a aussi mis en place un comité des usagers, composé d’associations routières comme la Prévention Routière, la Fédération des Motards en Colère et bien d’autres est aussi régulièrement réuni par le Département pour chaque décision en matière de routes.