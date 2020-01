Le département de l'Indre abandonne le projet de contournement de la Châtre

Après 15 ans d'études et de projections, le Conseil Départemental de l'Indre a tranché : le projet de contournement de la Châtre ne faisant pas l'unanimité et la faisabilité des parcours étant périlleuse, a décidé de jeter l'éponge.

La Châtre, France

C'est la fin d'un long, très long, feuilleton, devenu au fil du temps un serpent de mer. 40 ans que l'on en parle. 15 ans que des études sont lancées. Mais le contournement de la Châtre n'a jamais trouvé de solution faisant véritablement consensus. Cette fois, le Conseil Départemental de l'Indre annonce qu'il a définitivement décidé d'enterrer le projet.

Depuis l'an dernier, trois tracés ont été plus particulièrement mis sur la table. Le premier consistait à enjamber la vallée de l'Indre au niveau du Lion d'Argent, enseigne emblématique à l'entrée de la Châtre. Le site avait été choisi parce qu'il présentait l'avantage d'être à l'endroit le moins large de la vallée : "Un pont de 30 à 35 mètres aurait suffit. Mais c'est aussi l'endroit le plus densément peuplé et nous avons tout de suite compris la levée de bouclier des riverains..." explique Serge Descout, le président du département de l'Indre. Les plans retournent dans les cartons.

Deuxième projet sur la table de travail : un passage du contournement plus haut dans la vallée, au niveau de la commune de Montgivray. "Mais là, nous coupions la commune en deux avec tous les tracas et les nuisances que l'on imagine" détaille Serge Descout. Le projet rejoint son prédécesseur à la poubelle.

Troisième voie étudiée : la construction d'un pont entre Montgivray et Nohant. Précisément l'endroit où la vallée est la plus large. "Il fallait construire un pont d'une portée de 310 à 320 mètres, et de 4 mètres au moins de haut. Bref, inenvisageable non plus..."

Il a donc fallu se résoudre à l'inéluctable : abandonner tout bonnement le projet.

Serge Descout assume : "On aurait pu traîner encore des années, mais cela ne rimait à rien. Il fallait trancher. Il y a 40 ans, les lois sur l'eau et l'environnement n'était pas les mêmes, la densité d'habitation n'était pas la même... Bref, ça aurait été faisable. Ça ne l'est plus"

Déception du maire de la Châtre

Pour Patrick Judalet, maire de la Châtre et candidat à sa réélection, la pilule est amère. Mais il fait bonne figure : "C'est aujourd'hui la voie de la sagesse. On ne peut que regretter mais on ne peut aussi que comprendre. Le contournement de la Châtre ne passerait pas par la Châtre et on ne veut pas imposer des nuisances à nos amis et voisins du Magny et de Montgivray".

A défaut d'un contournement, le Département promet une véritable prise en compte des nuisances occasionnées par le passage de 850 poids lourds par jour : "Nous avons missionnés des techniciens pour que d'ici la rentrée, ils nous proposent de véritables solutions. Ça peut être des résines pour diminuer le bruit des camions, acheter des maisons à vendre sur le tracée et les détruire pour gagner en largeur, créer un système avec des feux intelligents aux abords des zones scolaires. Cela coûtera de l'argent, mais on le ferra" promet Serge Descout.