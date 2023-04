Le Département de l'Isère dévoile le projet du futur pont de Brignoud

Le projet qui comporte un pont routier et une passerelle pour piétons et cyclistes sera soumis à la concertation publique dès ce lundi 24 avril. Les ouvrages devraient être mis en service entre la fin 2026 et la mi 2027.

Le projet du Département de l'Isère pour le futur pont de Brignoud - Département de l'Isère Il y a tout juste un an, dans la nuit du 4 au 5 avril 2022, le pont routier qui enjambe l'Isère au milieu de la vallée du Grésivaudan, au niveau de Brignoud, était la cible d'un incendie volontaire. L'ouvrage avait été sérieusement endommagé. Après la pose d'un tablier métallique les voitures peuvent l'emprunter de nouveau depuis le mois de décembre. Mais l'objectif est bien de rebâtir un véritable pont. Le Conseil départemental, en charge des routes, vient de communiquer son projet. La concertation publique commencera dès le lundi 24 avril. ⓘ Publicité Un nouveau pont routier fin 2026 Le Département l'assure : à aucun moment durant les travaux qui devraient débuter l'année prochaine, il n'y aura d'interruption de la circulation. Un nouveau pont pour les voitures et les camions devrait donc être mis en service fin 2026, au Nord de l'ouvrage actuel. Ce pont dit en "en arc" comportera quatre voies de circulation et prendra appuis non pas dans l'Isère mais sur ses bords. Passerelle pour piétons et cyclistes Ensuite à l'emplacement du pont actuel, une nouvelle passerelle de 105 mètres de long et 5 de large sera construite pour les cyclistes et les piétons. Cette passerelle sera mise en service mi 2027. Les travaux devraient couté 24 millions d'euros, à la charge du Département de l'Isère. Avant l'incendie le pont voyait défiler 27 000 véhicules par jour, dont 3,5% de camions.