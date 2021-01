Le département de l'Orne organisé face à la neige et au verglas sur les routes

Du 30 novembre au 1er mars, l'Orne s'organise pour pouvoir saler les routes en cas de neige ou de verglas. Le département est divisé en 10 secteurs pour pouvoir agir rapidement à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.

Dans chacun des secteurs, il y a un responsable. Chaque après-midi, un point météo est réalisé de façon à mettre en alerte les chefs qui pourraient avoir affaire à de la neige ou du verglas. Charge à eux ensuite de se mettre en veille, de patrouiller et d'appeler leurs équipes si la situation le nécessite, en fonction des conditions de circulation et des conditions météorologiques.

22 saleuses réparties dans tout le département

Du matériel et du sel sont répartis dans chacun des dix points de l'Orne pour intervenir localement sur les routes, classées en 4 catégories, plus ou moins prioritaires. Lorsque les agents ont terminé leur travail sur les axes les plus empruntés, ils entament le salage sur les chaussées de niveau 2, puis 3 et 4 s'il le faut.

Sur une journée intense, le département peut passer de 22 à 35 saleuses avec une centaine de personnes mobilisée, de la gestion des stocks de sel au salage sur les routes en passant par la maintenance des machines et l'information aux automobilistes.