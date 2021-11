Le département de l'Yonne en ordre de bataille face au gel et la neige

L'hiver approche à grands pas avec des températures de plus en plus souvent négatives le matin. Pour permettre aux automobilistes de circuler en sécurité, le département de l'Yonne a dévoilé il y a quelques jours son plan de viabilité hivernale en cas de gel ou de neige.

Comme chaque année, le département de l'Yonne se prépare à l'arrivée du gel et de la neige en mettant en place un plan de viabilité hivernale pour ses routes. Objectif : permettre aux automobilistes de circuler à minima et en sécurité. Tout est organisé jusqu'au 11 mars prochain selon 3 catégories de routes, des plus grands axes aux routes les moins empruntées.

Il y a d'abord le réseau N1, "la grande majorité des routes départementales d’intérêt régional, économique ou stratégique". Sur ces 900 kilomètres de chaussées comme la D965 qui traverse l'Yonne du sud-ouest au nord-est en passant par Saint-Fargeau, Auxerre, Chablis et Tonnerre, des agents peuvent être mobilisés 24h sur 24, 7 jours sur 7.

Vient ensuite le réseau N2 sur environ 600 km, qui concerne les routes reliant par exemple Sépeaux-Saint-Romain et Toucy ou Avallon et Aisy-sur-Armançon. Une astreinte 24 h sur 24 y est assurée seulement après le passage des saleuses et des chasses-neige sur les grands axes.

36 saleuses et une centaine d'agents

Enfin sur les plus petites routes, des circuits sont établis pour desservir tous les chefs lieux de commune par au moins une voie. Pour cela le département peut s'appuyer sur une centaine d'agents et 36 saleuses munies d'une lame de raclage. Des machines réparties dans six centres d’intervention à Auxerre, Avallon, Joigny, Sens, Tonnerre et Toucy.

Pour anticiper les opérations, le Conseil départemental de l’Yonne dispose d’un site météo professionnel et de cinq stations météo consultables à distance. Les chefs d’opérations scrutent différents paramètres comme la température de l’air et de la chaussée, l'humidité, le point de rosée et de congélation ou encore l'état de la chaussée. L'an dernier, plus de 2000 tonnes de sel ont été répandues sur les routes icaunaises.