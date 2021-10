La route départementale 8 coupée pendant 15 jours à Lalinde en raison de travaux

A compter du lundi 25 octobre et jusqu'au vendredi 5 novembre, le Département de la Dordogne procède à des travaux de réparation d'un pont SNCF situé sur la départementale 8 à Lalinde. La route est coupée et des déviations sont mises en place.

Des perturbations sont à prévoir sur la route départementale 8 à Lalinde en direction de Périgueux. Du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre, le Conseil départemental de la Dordogne procède à des travaux de réparation du pont qui franchit la voie SNCF.

Ces travaux nécessitent la fermeture du pont à toute circulation y compris celle des piétons.

Une déviation mise en place

Des déviations sont donc mises en place pour tous les véhicules.

Dans le sens Nord sud : par les routes départementales n°36 et 703 via Sauveboeuf

Dans le sens Sud-Nord : par la route départementale 703 via Sauveboeuf et Sainte-Alvère

Un itinéraire conseillé est également mis en place pour les poids lourds entre le giratoire de Pont-Romieu (RD8/RD21) sortie sud de Vergt et Creysse par les routes départementales n°21, 21E1 et la route nationale 21 via Lamonzie Montastruc.