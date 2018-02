Le conseil départemental de la Gironde va signer un chèque d' 1 million d'euros pour participer au financement de la rénovation de la ligne TER Libourne-Bergerac. L'annonce a été faite ce lundi par Jean-Luc Gleyze. Le président du département entend ainsi préserver une ligne de proximité même si l'entretien du réseau ferroviaire ne relève pas de la compétence du département.

"Nous ne pouvions pas hésiter plus longtemps. Selon le préfet, si la Gironde ne contribuait pas au financement de la ligne, il y aurait un refus de la SNCF de réaménager cette ligne, ce qui n'est pas acceptable. Aujourd'hui plus rien ne s'oppose à ce que la ligne soit réalisée, et aucun argument ne peut être opposé par la SNCF pour ne pas rénover cette ligne et la rendre plus fluide, mieux praticable, mieux cadencé