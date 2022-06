Le département de l'Hérault lance une enquête sur le covoiturage

Le département de l'Hérault lance un questionnaire pour comprendre et connaître les habitudes et les attentes des habitants en matière de covoiturage., Il a déjà mené une enquête sur les aires dédiées.

Dans le cadre de la réalisation du « Plan Hérault covoiturage », le Département lance un questionnaire en ligne pour connaitre les besoins et attentes des Héraultais pour ce choix de mobilité.

A l’instar du « Plan Hérault Vélo », le Département s’engage pour diversifier les modes de déplacement, lutter contre l’autosolisme, en déployant son « Plan Hérault covoiturage » pour les 5 années à venir.

Première étape se tourner vers les usagers et les covoitureurs potentiels pour recueillir leurs avis, leurs besoins et attentes mais aussi identifier les freins à la pratique du covoiturage.

"La participation des Héraultais à la construction de ce plan est une priorité du Département."

"La réalisation d’une enquête et le lancement de ce questionnaire sont une étape majeure pour porter une réflexion pragmatique sur la poursuite du développement du covoiturage en Hérault."

Dans un 1er temps, les équipes du Département sont allées à la rencontre des usagers. Une grande enquête menée durant 8 jours sur 4 des 20 aires de covoiturage aménagées dans l’Hérault a permis de recueillir des informations pertinentes sur les pratiques et attentes des covoitureurs.

Dans un 2ème temps, ce questionnaire à destination du grand public va permettre de s’adresser plus largement aux Héraultais, pratiquants ou non du covoiturage, pour connaitre les usages et les blocages à cette pratique.

Le questionnaire est en ligne jusqu’au 30 juin c'est ici