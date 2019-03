Le département de la Manche prêt à revenir à 90km/h sur certains axes

Manche, France

La très discutée limitation à 80 km/h entrée en vigueur à l'été dernier pourrait bientôt s'appliquer à la carte. Les sénateurs ont voté un projet de loi pour laisser le pouvoir aux préfets mais aussi aux présidents de départements de choisir la limitation de vitesse à appliquer sur leurs routes. Pour entrer en vigueur, le texte doit encore être validé par les députés.

Marc Lefèvre, président du conseil départemental de la Manche se dit prêt sur France Bleu à revenir à 90km/h...sur certains axes seulement.

Le Sénat propose que vous soyez maître sur vos routes pour fixer la limitation de vitesse. Êtes-vous favorable à cette proposition des sénateurs ?

Si le 80km/h doit être au cas par cas et l’exception, ce n’est pas comme ça que je le vois. L’essentiel du réseau routier dans le département ne permet même pas de rouler à 80km/h. Je suis plutôt favorable au maintien à 80km/h sur l’essentiel du réseau départemental. Par contre, on pourrait envisager que sur les plus grands axes, ce qu’on appelle le réseau structurant qui rejoint les plus grandes villes du département, qu’on puisse par exception rouler à 90km/h. On est bien sur une limite à 80km/h avec des exceptions à 90km/h.

Quelles routes pourraient être concernées par un retour à 90km/h par exemple ?

Par exemple la route touristique de Cherbourg en passant par Valognes, la Haye-du-Puits, la route Coutances – Lessay… Tous les grands axes aussi qui ont des bandes sur les côtés permettent à mon sens de rouler à 90km/h en toute sécurité.

"sur les anciennes routes nationales, la configuration permet de rouler à 90km/h"

La limitation à 80km/h n’a donc pas de raisons d’être appliquée sur ces routes ?

Dans le département sur les 7.600 km de routes, on a 300 km que l’on considère comme réseau structurant. Ce sont en fait les anciennes routes nationales. Leur configuration permet de rouler à 90km/h. Après, sur certaines portions avec beaucoup de virages et de dénivelés, on peut aussi envisager de rester à 80km/h.

Ça va encore coûter cher de rechanger les panneaux ou d'en rajouter ?

Ce qui coûterait cher, ce serait de tout remettre à 90km/h avec des endroits à 80km/h là où c’est plus dangereux. On a même fait une estimation, ça coûterait jusqu’à 10 millions d’euros en panneaux. Ce n’est pas envisageable pour nous et ça n’aurait pas de sens.

Les 80km/h ont été appliqués à l’été 2018 pour faire baisser le nombre de morts sur les routes. Pourtant ce chiffre a augmenté dans la Manche à la fin de l’année dernière. Cette limitation à 80km/h a-t-elle un réel effet ?

Peut-être qu’il y a eu un effet radar, que les automobilistes ont relâché leur vigilance. La préoccupation de la sécurité est importante. Il faudra que l’on regarde les endroits où l’accidentologie est importante. Sur les routes on a constaté de nombreux accidents, il n’est pas question de relâcher la pression.