Le département de la Sarthe veut continuer d'investir dans le numérique pour ses collèges

130 euros par élèves et par an pour le numérique, une enveloppe totale de 16 millions d'euros sur six ans. Le Conseil départemental de la Sarthe veut continuer son investissement dans le numérique pour ses collèges.

Stratégie payante ?

Pour Régis Valienne, vice-président du Conseil départemental, le confinement est venu prouver la pertinence des choix du conseil départemental.

"Les connexions ont triplé pendant la crise sanitaire", assure l'élu. D'où l'intérêt de continuer à investir dans le numérique, selon le vice-président du conseil départemental.

"Les élèves vont sans doute avoir encore _recours au numérique cette année_, l'habitude prise par les collégiens de se connecter risque de perdurer, d'où l'intérêt", poursuit Régis Valienne.

Le matériel informatique devra également être renouvelé, car "le matériel numérique a ses limites en durée de vie", souligne Régis Valienne, vice-président du Conseil départemental de la Sarthe.

Plus d'ordinateurs

Le département va également lancer avec le rectorat une étude sur l'Espace numérique de travail, pour "anticiper les évolutions nécessaires de celui-ci".

Le Plan Numérique du Conseil départemental de la Sarthe prévoit également des ordinateurs pour les enseignants dans chaque classe, ainsi que le renouvellement des serveurs et des équipements réseaux pour sécuriser les données.