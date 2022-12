Le département de la Vienne enclenche son dispositif de viabilité hivernale

Les élus du département et une partie des équipes dédiées aux routes

Depuis ce vendredi le plan de viabilité hivernale a été installé dans le département de la Vienne.

Il faut savoir que la Vienne est classée en zone climatique " à hiver peu rigoureux" et à "enneigement faible" ce qui correspond à des chutes de neige de 2 à 3 cm par heure. Le plus difficile à prévoir et à gérer c'est le verglas d'où ce service de viabilité hivernale mis en place jusqu'au début du mois de mars. La surveillance du réseau commence dès 4H pour 13 patrouilleurs qui quadrillent le département. Un stock de sel de 4.000 tonnes est réparti dans les 22 centres sur le département de la Vienne. 100 à 200 kilos de sel sont utilisés pour traiter un km de route essentiellement pour une action contre le verglas.

Chasse neige et saleuse à la fois © Radio France - Vincent Hulin

De 5H à 22H tous les jours

Le dispositif de viabilité hivernale va bénéficier à 2 700 km de route sur un total de 4 780 km de voirie départementale. Chaque hiver une centaine d'agents sont ainsi mobilisés et prêts à intervenir de 5H à 22H tous les jours. Sur le terrain ce sont 25 unités d'intervention composées de deux agents, avec des camions équipés de saleuses et de lame de déneigement.