RN4 : le Département de Meurthe-et-Moselle demande au gouvernement la poursuite des travaux

Réunis en session, les élus du Département de Meurtre-et-Moselle adoptent une motion pour demander au gouvernement la fin des travaux du tronçon de la nationale 4, qui relie l'est de la Moselle et le sud Lunévillois à l'Alsace et aux grands axes nationaux et transfrontaliers.