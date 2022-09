Le département de Vaucluse dépense chaque année 60 millions d'Euros pour l'entretien des routes

2.330 kms de routes départementales, plus de 60 km de véloroutes dont 55 km en site propre. Face à l'afflux de voitures, le Vaucluse tente de s'adapter aux mobilités douces.

Thierry Lagneau vice président du Conseil départemental de Vaucluse chargé des routes et travaux

Années après années, le nombre de voitures sur les routes du Vaucluse ne cesse d'augmenter, engendrant insécurité routière, embouteillages et autres dégradations. Invité ce mercredi du 6/9 de France Bleu Vaucluse, Thierry Lagneau estime que "de par sa situation géographique, le Vaucluse est l’un des départements Français où le trafic routier est le plus élevé. Le Vaucluse ne peut donc pas être comparé à d'autres départements". Le vice-président du Conseil Départemental et président de la commission aménagements - routes - travaux - sécurité ne se prononce pas clairement pour la réduction du nombre de véhicules sur nos routes mais estime que "nous devons travailler sur toutes les mobilités possibles. C'est un travail collectif avec les communes".

1000 accidents par an en moyenne

Selon Thierry Lagneau, les routes du département sont sûres. "Il y a en moyenne 1000 accidents par an sur les 7 ou 8 dernières années. Mais ces accidents ne sont pas forcément liés à l'infrastructure. Ils sont souvent liés aux comportements des automobilistes, à la vitesse ou à des conduites addictives. Il y a de ce côté-là un travail collectif à accomplir de sensibilisation".