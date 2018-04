Hautes-Alpes, France

C'est une délibération purement symbolique. Avec un vote contre , deux abstentions, et 29 votes pour, le Conseil Départemental des Hautes-Alpes a décidé de maintenir la limitation de vitesse maximale à 90 km/h sur les 1935 kilomètres des routes gérées par le département.

Je trouve absurde la mesure du gouvernement " - Jean-Marie Bernard, président du Conseil Départemental des Hautes-Alpes

Au début de l'année, le gouvernement a annoncé pour le 1er juillet prochain l'abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur 400 000 km de routes secondaires à double sens sans séparateur central. "Une mesure absurde, dit Jean-Marie Bernard, le président (LR) du Conseil Départemental des Hautes Alpes. 50% des accidents ont lieu en milieu urbain comme à Gap et Briançon, entre 20 et 30% sur les routes nationales et les 25% restant sur le réseau départemental du fait, notamment, des conditions hivernales de circulation"

Le vote devrait être invalidé par la préfecture

Cette délibération prévoit des sections de routes où à cause "de leurs caractéristiques géométriques et leur dangerosité potentielle", un abaissement de la vitesse maximum autorisée à 80km/h sera "nécessaire" selon Marcel Cannat, vice-président du Département en charge des routes.

La délibération votée par le Conseil départemental des Hautes-Alpes devrait être rapidement invalidée par les services du contrôle de la légalité de la préfecture. Pascale Boyer, conseillère départementale et députée LREM a d'ailleurs mis en garde ces collègues : "Vous ne pourrez pas appliquer cette délibération si elle est votée, car elle est illégale." L'élue de la majorité présidentielle n'a pas pris part au vote.

87 accidents corporels supplémentaires l'an dernier dans les Hautes Alpes

Jean-Marie Bernard est l'un des 28 présidents de département signataires d'une lettre à Edouard Philippe demandant une "application différenciée" de la mesure. Dans ce département, les accidents corporels routiers ont augmenté de 87% en 2017, avec 12 morts et 103 blessés hospitalisés. Sur 200 accidents l'an dernier, 35 ont été causés notamment par une vitesse non adaptée. Plus de la moitié se sont produits en agglomération.