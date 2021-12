Le département du Calvados expérimente un dispositif pour faire plus de place aux vélos sur la route

Le département du Calvados expérimente un aménagement destiné à favoriser la circulation des cyclistes, appelé chaussée à voie centrale banalisée (CVCB). Deux secteurs sont testés : la RD 113 entre la Cambe et Monfréville et la RD 167 entre Pont-d’Ouilly et Le Mesnil-Villement.

L'idée est de mieux partager la chaussée entre tous les usagers et de trouver une alternative aux aménagements plus classiques quand la largeur de la route ne permet pas les créations de bandes ou pistes cyclables .

"La CVCB concerne les chaussées étroites sans marquage en axe : les véhicules motorisés circulent sur une voie centrale à double-sens et les cyclistes, sur la partie de l’accotement appelée rive", explique le département du Calvados.

La largeur de la voie étant insuffisante pour permettre le croisement, les automobilistes doivent empiéter sur la partie dédiée aux vélos lorsqu’ils se croisent, en vérifiant auparavant la présence de cyclistes, en leur cédant la priorité le cas échéant.

Le département du Calvados a mené cette réflexion avec le CEREMA (Centre d’Etude et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement).